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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая купить с доставкой в Москве
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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая

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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 1
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 2
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 3
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 1
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 2
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 3
  • Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная высота, м
0.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
420
Габариты в сложенном состоянии, мм
700x420x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х43х12
Вес, кг.
2.36

Описание товара Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая

Двухсторонняя алюминиевая стремянка-стремянка на 3 ступени с возможностью подъема с обеих сторон. Изготовлена из прессованного алюминиевого профиля. Широкие профилированные ступени (80 мм) обеспечивают комфортное положение стопы при работе. Секции соединены прочными стальными шарнирами и страховочными лентами, предотвращающими случайное раскладывание. Легкая, компактная и устойчивая модель для быстрой работы на небольшой высоте в торговых залах и квартирах.

Отзывы о товаре Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная высота, м
0.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
420
Габариты в сложенном состоянии, мм
700x420x160
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Страна производитель
Россия
Описание
Двухсторонняя алюминиевая стремянка-стремянка на 3 ступени с возможностью подъема с обеих сторон. Изготовлена из прессованного алюминиевого профиля. Широкие профилированные ступени (80 мм) обеспечивают комфортное положение стопы при работе. Секции соединены прочными стальными шарнирами и страховочными лентами, предотвращающими случайное раскладывание. Легкая, компактная и устойчивая модель для быстрой работы на небольшой высоте в торговых залах и квартирах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - стоимость товара 3510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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