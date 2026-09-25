Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 741878
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3 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная высота, м
0.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
420
Габариты в сложенном состоянии, мм
700x420x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х43х12
Вес, кг.
2.36
Описание товара Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая
Двухсторонняя алюминиевая стремянка-стремянка на 3 ступени с возможностью подъема с обеих сторон. Изготовлена из прессованного алюминиевого профиля. Широкие профилированные ступени (80 мм) обеспечивают комфортное положение стопы при работе. Секции соединены прочными стальными шарнирами и страховочными лентами, предотвращающими случайное раскладывание. Легкая, компактная и устойчивая модель для быстрой работы на небольшой высоте в торговых залах и квартирах.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.7
Максимальная высота, м
0.64
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
160
Ширина нижней ступени, мм
420
Габариты в сложенном состоянии, мм
700x420x160
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Страна производитель
Россия
Двухсторонняя алюминиевая стремянка-стремянка на 3 ступени с возможностью подъема с обеих сторон. Изготовлена из прессованного алюминиевого профиля. Широкие профилированные ступени (80 мм) обеспечивают комфортное положение стопы при работе. Секции соединены прочными стальными шарнирами и страховочными лентами, предотвращающими случайное раскладывание. Легкая, компактная и устойчивая модель для быстрой работы на небольшой высоте в торговых залах и квартирах.
Двухсторонняя стремянка СИБИН 38825-03, 3 ступени, алюминиевая - стоимость товара 3510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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