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Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая купить с доставкой в Москве
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Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая

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Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая - фото 1
Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.1
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая - фото 1
  • Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая
11 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница в сборе, стабилизатор
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.1
Максимальная высота, м
4.82
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
400
Ширина нижней ступени, мм
400
Габариты в сложенном состоянии, мм
2850x400x120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
4.78х0.4х0.1
Вес, кг.
9.1

Описание товара Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая

Универсальная двухсекционная алюминиевая лестница (2 секции по 10 ступеней). Может использоваться как выдвижная приставная лестница или отдельно стоящая стремянка. Оснащена широким стабилизатором в основании для защиты от бокового опрокидывания и прочными фиксирующими крюками с автоматической защелкой. Рифленые ступени надежно завальцованы в боковые направляющие. Применяется в строительстве, садоводстве и коммунальном хозяйстве для работ на средних высотах.

Отзывы о товаре Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница в сборе, стабилизатор
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
5.1
Максимальная высота, м
4.82
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
400
Ширина нижней ступени, мм
400
Габариты в сложенном состоянии, мм
2850x400x120
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Страна производитель
Россия
Описание
Универсальная двухсекционная алюминиевая лестница (2 секции по 10 ступеней). Может использоваться как выдвижная приставная лестница или отдельно стоящая стремянка. Оснащена широким стабилизатором в основании для защиты от бокового опрокидывания и прочными фиксирующими крюками с автоматической защелкой. Рифленые ступени надежно завальцованы в боковые направляющие. Применяется в строительстве, садоводстве и коммунальном хозяйстве для работ на средних высотах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двухсекционная лестница СИБИН 38823-10, 10 ступеней, со стабилизатором, алюминиевая - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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