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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней купить с доставкой в Москве
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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней

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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 1
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 2
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 1
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 2
  • Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней
8 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная высота, м
1.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
540
Габариты в сложенном состоянии, мм
2650x540x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.67х0.56х0.11
Вес, кг.
7.5

Описание товара Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней

Классическая односторонняя стремянка из алюминия на 9 ступеней. Характеризуется малым собственным весом при высокой прочности рамы. Рифленая рабочая площадка (187 см) имеет автоматический замок-фиксатор. Восьмисантиметровые ступени обеспечивают надежную опору. Высокая дуга безопасности снабжена лотком для мелкого инструмента или крепежа. Превосходный выбор для монтажников, отделочников и хозяев частных домов для обслуживания помещений с высокими потолками.

Отзывы о товаре Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная высота, м
1.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
540
Габариты в сложенном состоянии, мм
2650x540x110
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Страна производитель
Россия
Описание
Классическая односторонняя стремянка из алюминия на 9 ступеней. Характеризуется малым собственным весом при высокой прочности рамы. Рифленая рабочая площадка (187 см) имеет автоматический замок-фиксатор. Восьмисантиметровые ступени обеспечивают надежную опору. Высокая дуга безопасности снабжена лотком для мелкого инструмента или крепежа. Превосходный выбор для монтажников, отделочников и хозяев частных домов для обслуживания помещений с высокими потолками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-9, 187 см, 9 ступеней - стоимость товара 8730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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