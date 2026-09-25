Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-10, 208 см, 10 ступеней
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
В наличии
Код товара: 741874
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9 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная высота, м
2.08
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
570
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x570x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.9х0.6х0.12
Вес, кг.
8
Описание товара Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-10, 208 см, 10 ступеней
Высокая односторонняя алюминиевая стремянка на 10 ступеней, сочетающая легкий вес (8 кг) и отличную жесткость. Площадка находится на высоте 208 см, открывая рабочую зону на уровне до 4.1 метров. Безопасность оператора обеспечивается прочной верхней дугой, глубоким рифлением ступеней и замком фиксации платформы. Опорные стойки снабжены эластичными пластиковыми башмаками. Подходит для профессионального клининга, складского хозяйства и ремонтно-строительных задач.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная высота, м
2.08
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
570
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x570x110
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Страна производитель
Россия
Высокая односторонняя алюминиевая стремянка на 10 ступеней, сочетающая легкий вес (8 кг) и отличную жесткость. Площадка находится на высоте 208 см, открывая рабочую зону на уровне до 4.1 метров. Безопасность оператора обеспечивается прочной верхней дугой, глубоким рифлением ступеней и замком фиксации платформы. Опорные стойки снабжены эластичными пластиковыми башмаками. Подходит для профессионального клининга, складского хозяйства и ремонтно-строительных задач.
Алюминиевая стремянка СИБИН 38801-10, 208 см, 10 ступеней - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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