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Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 купить с доставкой в Москве
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Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621

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Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 1
Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 2
Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 3
Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 4
Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 5
Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 1
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 2
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 3
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 4
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 5
  • Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор аксессуаров
Диаметр, мм
50
Дополнительно
посадочный вал профилегиба, для радиусной гибки круглых труб
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621

Набор специализированной оснастки для стационарных профилегибочных станков. Включает в себя каленые ролики из высокопрочной инструментальной стали, предназначенные для качественной радиусной гибки круглых металлических труб, прутков и профилей. Продуманная геометрия ручьев предотвращает замятие стенок заготовки, образование гофры и деформацию проката во время прокатки. Гарантирует получение идеального и плавного изгиба деталей для теплиц, навесов и ограждений.



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Отзывы о товаре Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор аксессуаров
Диаметр, мм
50
Дополнительно
посадочный вал профилегиба, для радиусной гибки круглых труб
Страна производитель
Россия
Описание
Набор специализированной оснастки для стационарных профилегибочных станков. Включает в себя каленые ролики из высокопрочной инструментальной стали, предназначенные для качественной радиусной гибки круглых металлических труб, прутков и профилей. Продуманная геометрия ручьев предотвращает замятие стенок заготовки, образование гофры и деформацию проката во время прокатки. Гарантирует получение идеального и плавного изгиба деталей для теплиц, навесов и ограждений.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект сменных роликов для профилегиба ЗУБР СПГ-50 23621 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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