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Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм купить с доставкой в Москве
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Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб. 
Начислим 284 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм
17 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
46х38х20
Вес, кг.
25

Описание товара Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм

Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм



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Отзывы о товаре Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепной профилегибочный станок Kraftool CB-60 23630-60, 60 ? 40 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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