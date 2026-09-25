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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм купить с доставкой в Москве
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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм

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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 1
Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 2
Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
сталь
  • Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 1
  • Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 2
  • Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Диаметр вальцов: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм
Материал рабочего стола
сталь
Материал обработки
сталь, цветные металлы, металлопластик
Габариты (ШхВхГ)
150 х 350 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм

Профессиональный стальной инструмент для проката металлопрофиля, полнотелых прутков и стальных полос. Применяется для гиба профильных труб методом прокатки. Преимущества Два комплекта закалённых роликов позволяют гнуть металлопрофиль размером от 15х15 до 50х30 мм Усиленная конструкция при компактных размерах Все 3 ролика закалены до твердости 40-50 HRC Удобная перестановка роликов для уменьшения или увеличения радиуса гиба 4 отверстия по 10 мм в основании для надежной фиксации инструмента



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Отзывы о товаре Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Диаметр вальцов: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм
Материал рабочего стола
сталь
Материал обработки
сталь, цветные металлы, металлопластик
Габариты (ШхВхГ)
150 х 350 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный стальной инструмент для проката металлопрофиля, полнотелых прутков и стальных полос. Применяется для гиба профильных труб методом прокатки. Преимущества Два комплекта закалённых роликов позволяют гнуть металлопрофиль размером от 15х15 до 50х30 мм Усиленная конструкция при компактных размерах Все 3 ролика закалены до твердости 40-50 HRC Удобная перестановка роликов для уменьшения или увеличения радиуса гиба 4 отверстия по 10 мм в основании для надежной фиксации инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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