Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
В наличии
Код товара: 741862
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Диаметр вальцов: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм
Материал рабочего стола
сталь
Материал обработки
сталь, цветные металлы, металлопластик
Габариты (ШхВхГ)
150 х 350 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм
Профессиональный стальной инструмент для проката металлопрофиля, полнотелых прутков и стальных полос. Применяется для гиба профильных труб методом прокатки. Преимущества Два комплекта закалённых роликов позволяют гнуть металлопрофиль размером от 15х15 до 50х30 мм Усиленная конструкция при компактных размерах Все 3 ролика закалены до твердости 40-50 HRC Удобная перестановка роликов для уменьшения или увеличения радиуса гиба 4 отверстия по 10 мм в основании для надежной фиксации инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитТарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-350, 350 Вт, 2...
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитНастольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 20...
-
В наличииЦена 10 230 руб.2558 руб. в СплитСтанок сверлильный Зубр ЗСС-350
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитВертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П750, 750 Вт, 13 мм
-
В наличии БесплатноЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитСтанок шлифовальный Зубр ЗШС-500
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитОсцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-500, 500...
-
В наличииЦена 13 530 руб.3383 руб. в СплитТарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-550, 550 Вт, 1...
-
В наличииЦена 14 180 руб.3545 руб. в СплитСтанок токарный Зубр ЗСТД-350-1000
-
В наличииЦена 15 480 руб.3870 руб. в СплитВертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП
-
В наличииЦена 16 230 руб.4058 руб. в СплитСтанок распиловочный настольный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254...
-
В наличии БесплатноЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитСтанок сверлильный Зубр ЗСС-450
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитСтанок распиловочный ЗУБР d 254 мм, 1900 Вт, (СРЦ-254с)
Бренд
Комплектация
Диаметр вальцов: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм
Материал рабочего стола
сталь
Материал обработки
сталь, цветные металлы, металлопластик
Габариты (ШхВхГ)
150 х 350 х 400 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональный стальной инструмент для проката металлопрофиля, полнотелых прутков и стальных полос. Применяется для гиба профильных труб методом прокатки. Преимущества Два комплекта закалённых роликов позволяют гнуть металлопрофиль размером от 15х15 до 50х30 мм Усиленная конструкция при компактных размерах Все 3 ролика закалены до твердости 40-50 HRC Удобная перестановка роликов для уменьшения или увеличения радиуса гиба 4 отверстия по 10 мм в основании для надежной фиксации инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станок профилегибочный прокатной ЗУБР СПГ-50 23620-50, 50 ? 30 мм