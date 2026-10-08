Мощный двуручный труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам ЗУБР М-300 23703-63_z01, до 63
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
резина, алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 741849
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Загружаем...
2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
труборез, упаковка
Материал инструмента
алюминиевый сплав
Материал рукояти
резина, алюминий
Обрезиненная ручка
да
Длина лезвия, в миллиметрах
76
Длина, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х5
Вес, кг.
1.24
Описание товара Мощный двуручный труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам ЗУБР М-300 23703-63_z01, до 63
Усиленный двуручный труборез ЗУБР Профессионал М-300 спроектирован для интенсивного раскроя толстостенных пластиковых, ПВХ и ПНД труб диаметром до 63 мм. Длинные стальные рычаги создают мощное плечо усилия, а прецизионно заточенное лезвие из инструментальной стали совершает чистый рез без деформации стенок. Идеально подходит для укладки магистральных сетей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
труборез, упаковка
Материал инструмента
алюминиевый сплав
Материал рукояти
резина, алюминий
Обрезиненная ручка
да
Длина лезвия, в миллиметрах
76
Длина, мм
420
Страна производитель
Китай
Усиленный двуручный труборез ЗУБР Профессионал М-300 спроектирован для интенсивного раскроя толстостенных пластиковых, ПВХ и ПНД труб диаметром до 63 мм. Длинные стальные рычаги создают мощное плечо усилия, а прецизионно заточенное лезвие из инструментальной стали совершает чистый рез без деформации стенок. Идеально подходит для укладки магистральных сетей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Мощный двуручный труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам ЗУБР М-300 23703-63_z01, до 63 - стоимость товара 2270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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