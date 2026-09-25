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Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0 купить с доставкой в Москве
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Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Труборез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0
4 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Труборез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х4
Вес, г.
900

Описание товара Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0

Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0



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Отзывы о товаре Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Труборез
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматический труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам Kraftool Alligator-63 23408-63_z0 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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