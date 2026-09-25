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Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн купить с доставкой в Москве
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Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
838

Описание товара Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн

Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн



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Отзывы о товаре Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструмент для развальцовки и калибровки труб ЗУБР 23614-16, 4,75 - 16 мм, 3/16 - 5/8??, универсальн - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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