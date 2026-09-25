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Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм) купить с доставкой в Москве
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Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х3
Вес, г.
680

Описание товара Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)

Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)



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Отзывы о товаре Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный алюминиевый степлер Kraftool Universal-HD 3188, 6-в-1: 53 (A/10/JT21) 23GA (6 - 14 мм) - по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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