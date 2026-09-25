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Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм купить с доставкой в Москве
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Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм

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Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 1
Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 2
Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 3
Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
баллонный ключ
Количество предметов, шт
1
  • Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 1
  • Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 2
  • Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 3
  • Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
крестовой
Макс. размер гаечных ключей, мм
22
Мин. размер торцевых головок, мм
17
Макс. размер торцевых головок, мм
22, 19, 21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм

Автомобильный ключ-крест KRAFTOOL 27574 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. Инструментом можно работать с четырьмя размерами болтов и гаек 17-19-21-22 мм. За счет подвижного шарнира инструмент можно складывать, что упрощает его хранение и транспортировку.



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Отзывы о товаре Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Количество предметов, шт
1
Тип гаечных ключей
крестовой
Макс. размер гаечных ключей, мм
22
Мин. размер торцевых головок, мм
17
Макс. размер торцевых головок, мм
22, 19, 21
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный ключ-крест KRAFTOOL 27574 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при замене автомобильных колес. Инструментом можно работать с четырьмя размерами болтов и гаек 17-19-21-22 мм. За счет подвижного шарнира инструмент можно складывать, что упрощает его хранение и транспортировку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной баллонный ключ-крест Kraftool 27574, 17-19-21-22 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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