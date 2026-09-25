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Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм купить с доставкой в Москве
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Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм

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Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 1
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 2
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 3
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 4
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 5
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 6
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 7
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 8
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
баллонный ключ
Комплектация
Баллонный телескопический ключ, торцевые головки 17/19 мм и 21/23 мм, чехол
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 1
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 2
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 3
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 4
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 5
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 6
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 7
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 8
  • Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Комплектация
Баллонный телескопический ключ, торцевые головки 17/19 мм и 21/23 мм, чехол
Тип головок
двухсторонние
Тип гаечных ключей
Баллонный, Телескопический
Мин. размер торцевых головок, мм
17, 21
Макс. размер торцевых головок, мм
19, 23
Посадка бит/головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х16х4
Вес, кг.
1.51

Описание товара Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм

Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками Зубр ЭКСПЕРТ 27525-H4 используется для монтажа и демонтажа автомобильных колес. Он изготовлен из хромованадиевой стали с хроматированным покрытием, благодаря чему обладает прочностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии. Двухсторонние головки размерами 17/19 мм и 21/23 мм подходят для колесного крепежа практически любых легковых автомобилей. Рукоятка ключа удобно лежит в руке, обеспечивая комфортную работу. Инструмент поставляется в чехле, удобном для хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
баллонный ключ
Количество балонных ключей, шт
1
Комплектация
Баллонный телескопический ключ, торцевые головки 17/19 мм и 21/23 мм, чехол
Тип головок
двухсторонние
Тип гаечных ключей
Баллонный, Телескопический
Мин. размер торцевых головок, мм
17, 21
Макс. размер торцевых головок, мм
19, 23
Посадка бит/головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками Зубр ЭКСПЕРТ 27525-H4 используется для монтажа и демонтажа автомобильных колес. Он изготовлен из хромованадиевой стали с хроматированным покрытием, благодаря чему обладает прочностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии. Двухсторонние головки размерами 17/19 мм и 21/23 мм подходят для колесного крепежа практически любых легковых автомобилей. Рукоятка ключа удобно лежит в руке, обеспечивая комфортную работу. Инструмент поставляется в чехле, удобном для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Баллонный телескопический ключ с торцовыми головками ЗУБР 27525-H4, 17/19 мм, 21/23 мм - по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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