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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г купить с доставкой в Москве
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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г

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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.35х0.12
Вес, кг.
3.7

Описание товара Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г

Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-10, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Ркоятка защищает суставы от повреждений.

Отзывы о товаре Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
120
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Колун-кувалда KRAFTOOL 20665-10, предназначен для быстрой рубки, колки и тески древесины. Ркоятка защищает суставы от повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мощный колун-кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20665-10, 350 мм, 1000 г – стоимость товара 3310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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