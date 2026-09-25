Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 741789
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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х20х4
Вес, кг.
3.25
Описание товара Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line
Топор-колун GRINDA PRO-Line S28 представляет собой надежный инструмент для бытового использования, который сочетает в себе прочность и удобство. Рукоять из армированного нейлона с добавлением TPR обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая вероятность скольжения в процессе работы. Лезвие из кованой стали 45 отличается высокой прочностью и долговечностью, что позволяет эффективно справляться с расколом дров. Общая длина топора составляет 710 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между силой удара и контролем над инструментом. Ширина лезвия 200 мм и вес 2.5 кг способствуют эффективной передаче усилия при расколе. Защитная насадка на лезвие обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке.
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Бренд
Grinda
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
200
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Топор-колун GRINDA PRO-Line S28 представляет собой надежный инструмент для бытового использования, который сочетает в себе прочность и удобство. Рукоять из армированного нейлона с добавлением TPR обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая вероятность скольжения в процессе работы. Лезвие из кованой стали 45 отличается высокой прочностью и долговечностью, что позволяет эффективно справляться с расколом дров. Общая длина топора составляет 710 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между силой удара и контролем над инструментом. Ширина лезвия 200 мм и вес 2.5 кг способствуют эффективной передаче усилия при расколе. Защитная насадка на лезвие обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Топор-колун Grinda S28 20689, 710 мм, 2500/2800 г, PRO-Line - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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