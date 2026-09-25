?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 741782
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1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
топор-колун - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х20х7
Вес, кг.
2.98
Описание товара ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г
Топор-колун СИБИН 2083-20, предназначен для рубки, колки и тески древесины. Прочная стальная голова и надежная фиберглассовая рукоятка. Рабочие поверхности закалены до твердости 48 HRC. Двусторонняя заточка лезвия. Отверстие на конце рукоятки под темляк и для подвеса инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
топор-колун - 1шт.
Страна производитель
Китай
Топор-колун СИБИН 2083-20, предназначен для рубки, колки и тески древесины. Прочная стальная голова и надежная фиберглассовая рукоятка. Рабочие поверхности закалены до твердости 48 HRC. Двусторонняя заточка лезвия. Отверстие на конце рукоятки под темляк и для подвеса инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - по цене 1900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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