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?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г купить с доставкой в Москве
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?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г

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?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 1
?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 2
?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
  • ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 1
  • ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 2
  • ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
топор-колун - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х20х7
Вес, кг.
2.98

Описание товара ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г

Топор-колун СИБИН 2083-20, предназначен для рубки, колки и тески древесины. Прочная стальная голова и надежная фиберглассовая рукоятка. Рабочие поверхности закалены до твердости 48 HRC. Двусторонняя заточка лезвия. Отверстие на конце рукоятки под темляк и для подвеса инструмента.

Отзывы о товаре ?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
670
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
топор-колун - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Топор-колун СИБИН 2083-20, предназначен для рубки, колки и тески древесины. Прочная стальная голова и надежная фиберглассовая рукоятка. Рабочие поверхности закалены до твердости 48 HRC. Двусторонняя заточка лезвия. Отверстие на конце рукоятки под темляк и для подвеса инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


?ушастый? топор-колун СИБИН Фибергласс 2083-20, 900 мм, 2000/3100 г - по цене 1900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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