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Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г купить с доставкой в Москве
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Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г

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Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 1
Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 2
Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 3
Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
55
  • Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 1
  • Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 2
  • Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 3
  • Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г
1 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
55
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х21х6
Вес, кг.
3.7

Описание товара Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г

Колун-кувалда строительный фиберглассовый СИБИН 2085-27, предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, а также слесарно-монтажных работ.

Отзывы о товаре Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
Ширина лезвия, мм
55
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Колун-кувалда строительный фиберглассовый СИБИН 2085-27, предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, а также слесарно-монтажных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный колун-кувалда СИБИН Фибергласс 2085-27, 900 мм, 2700/3500 г - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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