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Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле купить с доставкой в Москве
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Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле

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Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - фото 1
Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
  • Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - фото 1
  • Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х23
Вес, кг.
1.61

Описание товара Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле

Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.

Отзывы о товаре Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
450
Ширина лезвия, мм
80
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун Kraftool X11 20660-11, 450 мм, 1100/1400 г, в чехле - по цене 3090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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