Топор-колун Kraftool X25 20660-25, 710 мм, 1700/2500 г, в чехле
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 741778
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
95
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
78х26х15
Вес, кг.
2.73
Описание товара Топор-колун Kraftool X25 20660-25, 710 мм, 1700/2500 г, в чехле
Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
95
Комплектация
Топор-колун, чехол
Страна производитель
Германия
Колун финского типа с рукояткой из армированного нейлона X-Fiber с технологией фиксации головы FixBelt и морозоустойчивой технологией PolarTech - профессиональный инструмент для рубки, колки и тески древесины при агрессивных погодных условиях, морозоустойчивость до -30С.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Топор-колун Kraftool X25 20660-25, 710 мм, 1700/2500 г, в чехле - этот товар вы можете купить по цене 3720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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