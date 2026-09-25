Top.Mail.Ru
Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - фото 1
Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
  • Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - фото 1
  • Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
95х18х14
Вес, кг.
3.93

Описание товара Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун

Топор STAYER FIBERGLASS колун тяжелый - профессиональный ударный инструмент ударный инструмент. Отличается максимальной надежностью, эргономикой и скором службы. Кованая голова и особая заточка дают возможность раскалывать дрова с легкостью. Двухкомпонентная эргономичная, прочная и лёгкая рукоятка позволяет работать дольше.

Отзывы о товаре Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Германия
Описание
Топор STAYER FIBERGLASS колун тяжелый - профессиональный ударный инструмент ударный инструмент. Отличается максимальной надежностью, эргономикой и скором службы. Кованая голова и особая заточка дают возможность раскалывать дрова с легкостью. Двухкомпонентная эргономичная, прочная и лёгкая рукоятка позволяет работать дольше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - стоимость товара 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...