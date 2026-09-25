Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
В наличии
Код товара: 741775
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2 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
95х18х14
Вес, кг.
3.93
Описание товара Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун
Топор STAYER FIBERGLASS колун тяжелый - профессиональный ударный инструмент ударный инструмент. Отличается максимальной надежностью, эргономикой и скором службы. Кованая голова и особая заточка дают возможность раскалывать дрова с легкостью. Двухкомпонентная эргономичная, прочная и лёгкая рукоятка позволяет работать дольше.
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Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
60
Комплектация
Колун-кувалда - 1шт.
Страна производитель
Германия
Топор STAYER FIBERGLASS колун тяжелый - профессиональный ударный инструмент ударный инструмент. Отличается максимальной надежностью, эргономикой и скором службы. Кованая голова и особая заточка дают возможность раскалывать дрова с легкостью. Двухкомпонентная эргономичная, прочная и лёгкая рукоятка позволяет работать дольше.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колун-кувалда Stayer FIBERGLASS 20624-30, 900 мм, 3000/3800 г, тяжелый кованый колун - стоимость товара 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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