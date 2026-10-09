Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 741753
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 380 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1.8
Описание товара Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
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Бренд
ЗУБР
Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм – стоимость товара 4380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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