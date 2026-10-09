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Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм купить с доставкой в Москве
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Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1.8

Описание товара Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм

Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм

Отзывы о товаре Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический заклепочник для вытяжных заклепок ЗУБР ПЗ-48 31283, 2,4 - 4,8 мм – стоимость товара 4380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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