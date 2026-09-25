Top.Mail.Ru
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 1
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 2
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 3
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 4
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 5
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 6
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 7
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 8
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 9
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 10
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 11
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 12
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 13
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 14
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 15
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 16
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 17
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 18
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 19
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 1
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 2
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 3
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 4
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 5
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 6
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 7
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 8
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 9
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 10
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 11
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 12
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 13
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 14
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 15
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 16
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 17
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 18
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 19
  • Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм
14 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
34?14?32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х14
Вес, кг.
3.58

Описание товара Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм

Нейлер пневматический кровельный предназначен для кровельных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм, в частности монтажа гибкой черепицы. Справится с ремонтом, соединением других деревянных деталей. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду Применяется для проведения кровельных по монтажу гибкой битумной черепицы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
34?14?32 см
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлер пневматический кровельный предназначен для кровельных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм, в частности монтажа гибкой черепицы. Справится с ремонтом, соединением других деревянных деталей. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду Применяется для проведения кровельных по монтажу гибкой битумной черепицы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...