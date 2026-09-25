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Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм купить с доставкой в Москве
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Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм

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Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 1
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 2
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 3
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 4
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 5
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 6
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 7
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 8
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 9
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 10
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 11
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 12
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 13
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 14
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 1
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 2
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 3
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 4
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 5
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 6
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 7
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 8
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 9
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 10
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 11
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 12
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 13
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 14
  • Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм
18 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
36?14.5?35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
5.02

Описание товара Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм

Нейлер пневмоинструмент предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 45-70мм барабанного типа. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду



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Отзывы о товаре Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
36?14.5?35 см
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлер пневмоинструмент предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 45-70мм барабанного типа. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - стоимость товара 18510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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