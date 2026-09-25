Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб.
В наличии
Код товара: 741748
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
36?14.5?35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
5.02
Описание товара Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм
Нейлер пневмоинструмент предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 45-70мм барабанного типа. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
36?14.5?35 см
Страна производитель
Китай
Нейлер пневмоинструмент предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 45-70мм барабанного типа. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-70 31912, 45-70 мм - стоимость товара 18510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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