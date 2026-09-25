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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар купить с доставкой в Москве
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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар

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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 1
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 2
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 3
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 4
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 5
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 1
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 2
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 3
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 4
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 5
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
59х41х31
Вес, кг.
2.96

Описание товара Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар

Длинный армированный полиуретановый шланг для масштабных участков работ, где компрессор удален от рабочей зоны. Прочный трехслойный материал выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, волочение по бетонному полу и воздействие агрессивных сред. Поворотные наконечники с разъемами стандарта Евро/Рапид гарантируют герметичность соединения и не позволяют магистрали скручиваться в узлы, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность при непрерывной работе.



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Отзывы о товаре Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Описание
Длинный армированный полиуретановый шланг для масштабных участков работ, где компрессор удален от рабочей зоны. Прочный трехслойный материал выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, волочение по бетонному полу и воздействие агрессивных сред. Поворотные наконечники с разъемами стандарта Евро/Рапид гарантируют герметичность соединения и не позволяют магистрали скручиваться в узлы, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность при непрерывной работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-20, 10 ? 1 5 мм, 20 м, 20 бар - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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