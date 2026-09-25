Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 741733
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Загружаем...
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Загружаем...
2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х17х10
Вес, кг.
1.81
Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар
Длинный спиральный пневмошланг из полиуретана для работы в крупногабаритных боксах и гаражах. Обеспечивает подачу сжатого воздуха от компрессора на значительное расстояние, сохраняя при этом порядок на рабочем месте благодаря самоскручивающейся конструкции. Шланг оснащен металлическими фитингами для быстрой стыковки, не дубеет на холоде и выдерживает интенсивные нагрузки, оставаясь гибким и устойчивым к изломам на протяжении всего срока службы.
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Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Длинный спиральный пневмошланг из полиуретана для работы в крупногабаритных боксах и гаражах. Обеспечивает подачу сжатого воздуха от компрессора на значительное расстояние, сохраняя при этом порядок на рабочем месте благодаря самоскручивающейся конструкции. Шланг оснащен металлическими фитингами для быстрой стыковки, не дубеет на холоде и выдерживает интенсивные нагрузки, оставаясь гибким и устойчивым к изломам на протяжении всего срока службы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-20, 8 ? 12 мм, 20 м, 15 бар - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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