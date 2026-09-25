Top.Mail.Ru
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 1
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 2
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 3
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 4
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 1
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 2
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 3
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 4
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х15х8
Вес, г.
952

Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар

Надежный спиральный пневматический шланг из гибкого полиуретана для бытового и полупрофессионального применения. За счет пружинной формы он не ложится на грязный пол и автоматически сжимается после окончания работы. Модель укомплектована металлическими наконечниками быстроразъемного соединения типа Рапид. Шланг отлично подходит для продувочных работ, подкачки шин автомобильным компрессором, а также для подключения легких краскопультов или пневмостеплеров.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный спиральный пневматический шланг из гибкого полиуретана для бытового и полупрофессионального применения. За счет пружинной формы он не ложится на грязный пол и автоматически сжимается после окончания работы. Модель укомплектована металлическими наконечниками быстроразъемного соединения типа Рапид. Шланг отлично подходит для продувочных работ, подкачки шин автомобильным компрессором, а также для подключения легких краскопультов или пневмостеплеров.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6472-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...