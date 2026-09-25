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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар купить с доставкой в Москве
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар

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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 1
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 2
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 3
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 4
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 5
Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 1
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 2
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 3
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 4
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 5
  • Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
69х42х42
Вес, г.
924

Описание товара Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар

Эластичный спиральный шланг из высококачественного полиуретана, обладающий выраженным эффектом памяти конфигурации. После растяжения он мгновенно возвращается в исходное сжатое состояние, благодаря чему не путается под ногами и не загромождает проходы в мастерской. Укомплектован металлическими быстросъемными соединениями для моментального подключения к компрессору и пневмоинструменту. Оптимален для использования в автосервисах, покрасочных камерах и сборочных цехах.



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Отзывы о товаре Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для мобильного подключения пневмоинструмента
Страна производитель
Тайвань
Описание
Эластичный спиральный шланг из высококачественного полиуретана, обладающий выраженным эффектом памяти конфигурации. После растяжения он мгновенно возвращается в исходное сжатое состояние, благодаря чему не путается под ногами и не загромождает проходы в мастерской. Укомплектован металлическими быстросъемными соединениями для моментального подключения к компрессору и пневмоинструменту. Оптимален для использования в автосервисах, покрасочных камерах и сборочных цехах.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный спиральный шланг с фитингами рапид Kraftool 06590-10, 8 ? 12 мм, 10 м, 15 бар - стоимость товара 1680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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