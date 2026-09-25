Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-20, 10 ? 15 мм, 20 м, 20 бар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 741728
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х11
Вес, кг.
2.95
Описание товара Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-20, 10 ? 15 мм, 20 м, 20 бар
Длинный износостойкий шланг из армированной резины для комплектации мощных пневматических систем. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. Надежная конструкция фитингов Рапид предотвращает утечки воздуха даже при частых перемещениях шланга. Отличный выбор для подключения пневматических гайковертов, шлифмашин и отбойных молотков на строительных, ремонтных и производственных объектах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Длинный износостойкий шланг из армированной резины для комплектации мощных пневматических систем. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. Надежная конструкция фитингов Рапид предотвращает утечки воздуха даже при частых перемещениях шланга. Отличный выбор для подключения пневматических гайковертов, шлифмашин и отбойных молотков на строительных, ремонтных и производственных объектах.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-20, 10 ? 15 мм, 20 м, 20 бар - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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