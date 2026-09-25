Top.Mail.Ru
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 1
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 2
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 3
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 4
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 1
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 2
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 3
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 4
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х11
Вес, кг.
2.3

Описание товара Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар

Профессиональный резиновый армированный шланг средней длины для жестких условий эксплуатации. За счет многослойной структуры с текстильной оплеткой модель не боится случайного наступания, волочения по абразивным поверхностям и контакта со строительной химией. Поставляется в сборе с металлическими разъемами быстрого соединения. Сохраняет эластичность при сильном морозе, обеспечивая стабильный и ровный поток воздуха для бесперебойной работы оборудования.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный резиновый армированный шланг средней длины для жестких условий эксплуатации. За счет многослойной структуры с текстильной оплеткой модель не боится случайного наступания, волочения по абразивным поверхностям и контакта со строительной химией. Поставляется в сборе с металлическими разъемами быстрого соединения. Сохраняет эластичность при сильном морозе, обеспечивая стабильный и ровный поток воздуха для бесперебойной работы оборудования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-15, 10 ? 15 мм, 15 м, 20 бар - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...