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Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар купить с доставкой в Москве
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Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар

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Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 1
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 2
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 3
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 4
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 1
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 2
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 3
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 4
  • Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
1.55

Описание товара Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар

Тяжелый армированный пневмошланг прямого типа, изготовленный из специализированной термопластичной резины. Обладает повышенной прочностью, толстыми стенками и устойчивостью к суровым климатическим условиям, механическим ударам и воздействию масел. Укомплектован надежными фитингами быстросъема Рапид. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках и в мастерских для стабильной подачи воздуха к мощному пневмоинструменту.



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Отзывы о товаре Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Описание
Тяжелый армированный пневмошланг прямого типа, изготовленный из специализированной термопластичной резины. Обладает повышенной прочностью, толстыми стенками и устойчивостью к суровым климатическим условиям, механическим ударам и воздействию масел. Укомплектован надежными фитингами быстросъема Рапид. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации на строительных площадках и в мастерских для стабильной подачи воздуха к мощному пневмоинструменту.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный шланг с фитингами рапид ЗУБР 6481-10, 10 ? 15 мм, 10 м, 20 бар – стоимость товара 2270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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