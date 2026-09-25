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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар купить с доставкой в Москве
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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар

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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 1
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 2
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 3
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 4
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 5
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 1
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 2
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 3
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 4
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 5
  • Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741725
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
53х50х28
Вес, кг.
2.29

Описание товара Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар

Удлиненная версия прямого армированного шланга из износостойкого полиуретана, созданная для обеспечения свободы перемещения на средних дистанциях. Шланг сохраняет превосходную гибкость даже в морозы и не теряет форму под нагрузкой. Поворотная конструкция фитингов быстросъема исключает образование петель и заломов, защищая оператора от случайной потери давления. Надежное решение для подключения гайковертов, отбойных молотков и другого профессионального оборудования.



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Отзывы о товаре Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Описание
Удлиненная версия прямого армированного шланга из износостойкого полиуретана, созданная для обеспечения свободы перемещения на средних дистанциях. Шланг сохраняет превосходную гибкость даже в морозы и не теряет форму под нагрузкой. Поворотная конструкция фитингов быстросъема исключает образование петель и заломов, защищая оператора от случайной потери давления. Надежное решение для подключения гайковертов, отбойных молотков и другого профессионального оборудования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - по цене 3250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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