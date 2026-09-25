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Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м купить с доставкой в Москве
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Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м

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Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 1
Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 2
Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 3
Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
  • Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 1
  • Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 2
  • Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 3
  • Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х15
Вес, кг.
5.52

Описание товара Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м

Длинный трехслойный шланг из поливинилхлорида (ПВХ) с высокопрочным сетчатым армированием, поставляемый в виде единой большой бухты на пластиковой катушке. Модель не оснащена фитингами, что позволяет самостоятельно нарезать ее на отрезки нужной длины и монтировать любые типы соединений. Шланг устойчив к ультрафиолетовым лучам, атмосферным воздействиям и давлению, являясь универсальным решением для стационарной разводки воздушных линий.



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Отзывы о товаре Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
12
Дополнительно
резиновый, армированный, фитинги Рапид
Страна производитель
Китай
Описание
Длинный трехслойный шланг из поливинилхлорида (ПВХ) с высокопрочным сетчатым армированием, поставляемый в виде единой большой бухты на пластиковой катушке. Модель не оснащена фитингами, что позволяет самостоятельно нарезать ее на отрезки нужной длины и монтировать любые типы соединений. Шланг устойчив к ультрафиолетовым лучам, атмосферным воздействиям и давлению, являясь универсальным решением для стационарной разводки воздушных линий.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздушный шланг ЗУБР 6485-50, 6 ? 12 мм, 50 м – стоимость товара 2660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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