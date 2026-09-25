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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар купить с доставкой в Москве
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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар

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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 1
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 2
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 3
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 4
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 5
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 6
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 7
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 1
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 2
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 3
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 4
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 5
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 6
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 7
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741722
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар
2 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для финишной очистки и смазки воздуха
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
57х42х37
Вес, г.
300

Описание товара Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар

Компактный комплект финишной подготовки воздуха, предназначенный для использования с легким и средним пневматическим инструментом. Состоит из миниатюрного влагоотделителя и проточной масленки, которые монтируются непосредственно перед инструментом. Эффективно улавливает капельную влагу и подает смазку в виде масляного тумана. Идеально подходит для мобильных мастерских и работы в стесненных условиях, где критически важны малые габариты оснастки при сохранении базовых защитных функций.



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Отзывы о товаре Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для финишной очистки и смазки воздуха
Страна производитель
Тайвань
Описание
Компактный комплект финишной подготовки воздуха, предназначенный для использования с легким и средним пневматическим инструментом. Состоит из миниатюрного влагоотделителя и проточной масленки, которые монтируются непосредственно перед инструментом. Эффективно улавливает капельную влагу и подает смазку в виде масляного тумана. Идеально подходит для мобильных мастерских и работы в стесненных условиях, где критически важны малые габариты оснастки при сохранении базовых защитных функций.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06506, 6 бар - данный товар вы можете купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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