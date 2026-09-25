Ударный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 64280, 600 Н·м, 1/2??
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
600
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
В наличии
Код товара: 741719
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
600
Частота вращения шпинделя, об/мин
7500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
185х190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, кг.
2.95
Описание товара Ударный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 64280, 600 Н·м, 1/2??
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 1/2", 600 Нм 64280 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Точная регулировка. Степень затяжки болтов контролируется регулятором. Модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
600
Частота вращения шпинделя, об/мин
7500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
185х190 мм
Страна производитель
Китай
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 1/2", 600 Нм 64280 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Точная регулировка. Степень затяжки болтов контролируется регулятором. Модель имеет надежный ударный механизм Twin Hammer - за один оборот осуществляется два мощных сбалансированных удара.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР МГ-600 64280, 600 Н·м, 1/2?? – стоимость товара 5040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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