Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л
Компрессор ЗУБР сочетает внушительную мощность с отличной производительностью — 530 литров в минуту обеспечивают быстрый поток воздуха даже для самых требовательных задач. Ресивер на 100 литров делает модель невероятно вместительной, поэтому её можно использовать для длительных работ без частых перерывов на набор давления. Рабочее давление 10 бар позволит использовать компрессор для широкого спектра инструментов и процессов. Благодаря поршневому ременному типу привода компрессор гарантирует стабильную и надёжную работу. Четырёхтактный двигатель с питанием от аккумулятора принесёт дополнительную мобильность, а немаленький вес — 96,8 кг — подчеркивает солидную конструкцию, рассчитанную на долговечность и интенсивную нагрузку. Размеры (42 см ширина, 85 см высота) позволяют установить компрессор в профессиональной мастерской без потери рабочего пространства.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Ременной масляный компрессор ЗУБР КПМ-530-100, 3000 Вт, 530 л/мин, 100 л