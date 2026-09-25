Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб.
В наличии
Код товара: 741703
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12 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х50х23
Вес, кг.
14
Описание товара Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л
Безмасляный коаксильный компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — компактный и лёгкий, его удобно переносить и использовать в разных местах. Ресивер на 6 литров позволяет не тратить лишнее пространство, а давление до 8 бар и производительность 200 л/мин обеспечивают уверенную работу с большинством домашних и профессиональных задач. Четырёхтактный двигатель на аккумуляторе избавляет от проводов, делая устройство максимально мобильным. Компрессор подойдёт для тех, кто ценит экономичность, экологичность и простоту обслуживания благодаря безмасляной конструкции.
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Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Безмасляный коаксильный компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — компактный и лёгкий, его удобно переносить и использовать в разных местах. Ресивер на 6 литров позволяет не тратить лишнее пространство, а давление до 8 бар и производительность 200 л/мин обеспечивают уверенную работу с большинством домашних и профессиональных задач. Четырёхтактный двигатель на аккумуляторе избавляет от проводов, делая устройство максимально мобильным. Компрессор подойдёт для тех, кто ценит экономичность, экологичность и простоту обслуживания благодаря безмасляной конструкции.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12710 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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