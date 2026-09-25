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Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л купить с доставкой в Москве
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Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л

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Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л
12 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х50х23
Вес, кг.
14

Описание товара Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л

Безмасляный коаксильный компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — компактный и лёгкий, его удобно переносить и использовать в разных местах. Ресивер на 6 литров позволяет не тратить лишнее пространство, а давление до 8 бар и производительность 200 л/мин обеспечивают уверенную работу с большинством домашних и профессиональных задач. Четырёхтактный двигатель на аккумуляторе избавляет от проводов, делая устройство максимально мобильным. Компрессор подойдёт для тех, кто ценит экономичность, экологичность и простоту обслуживания благодаря безмасляной конструкции.



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Отзывы о товаре Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Безмасляный коаксильный компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — компактный и лёгкий, его удобно переносить и использовать в разных местах. Ресивер на 6 литров позволяет не тратить лишнее пространство, а давление до 8 бар и производительность 200 л/мин обеспечивают уверенную работу с большинством домашних и профессиональных задач. Четырёхтактный двигатель на аккумуляторе избавляет от проводов, делая устройство максимально мобильным. Компрессор подойдёт для тех, кто ценит экономичность, экологичность и простоту обслуживания благодаря безмасляной конструкции.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6 Н6, 1500 Вт, 6 шт., 200 л/мин, 6 л - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12710 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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