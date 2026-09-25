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Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л купить с доставкой в Москве
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Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л

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Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л - фото 1
Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
  • Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л - фото 1
  • Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л
12 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х50х30
Вес, кг.
24

Описание товара Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л

Безмасляный компрессор ЗУБР — мощный помощник там, где нужна высокая производительность и чистый воздух. Благодаря давлению в 8 бар и впечатляющей производительности 200 литров в минуту он легко справится с подключением нескольких инструментов одновременно. Ресивер на 24 литра делает модель вместительной, а это значит — реже включается двигатель и стабильнее подача воздуха. Четырёхтактный двигатель, работающий от аккумулятора, обеспечивает мобильность и экономичное энергопотребление. Коаксильный тип привода — залог надежности и простоты конструкции. При весе 21 кг компрессор остаётся достаточно компактным для транспортировки и хранения. Такой вариант идеально подойдёт для дома, гаража или профессиональной мастерской.



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Отзывы о товаре Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Безмасляный компрессор ЗУБР — мощный помощник там, где нужна высокая производительность и чистый воздух. Благодаря давлению в 8 бар и впечатляющей производительности 200 литров в минуту он легко справится с подключением нескольких инструментов одновременно. Ресивер на 24 литра делает модель вместительной, а это значит — реже включается двигатель и стабильнее подача воздуха. Четырёхтактный двигатель, работающий от аккумулятора, обеспечивает мобильность и экономичное энергопотребление. Коаксильный тип привода — залог надежности и простоты конструкции. При весе 21 кг компрессор остаётся достаточно компактным для транспортировки и хранения. Такой вариант идеально подойдёт для дома, гаража или профессиональной мастерской.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Безмаслянный компрессор ЗУБР КП-200-24, 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л - данный товар вы можете купить по цене 12330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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