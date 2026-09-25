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Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев купить с доставкой в Москве
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Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев

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Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 1
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 2
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 3
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 4
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 5
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 6
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 7
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 8
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 9
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 10
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 11
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 12
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 13
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
300
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 650 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев
12 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Комплектация
документация, канистра, крышка канистры, манометр, набор крепежа
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
нет
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
дизельное топливо
Объём топливного бака, л
5
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
150
Ширина, см
24
Высота, см
45
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х43х25
Вес, кг.
14.2

Описание товара Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев

Тепловая пушка дизельная ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагревОписание Высокоэффективный дизельный теплогенератор прямого нагрева работающий на дизельном топливе для всех климатических условий. Оптимально подходит для сушки и прогрева на строительных площадках складских комплексов и проветриваемых помещений. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. ЗУБР - тепло всегда и везде Применение Для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.Преимущества Простая, надежная и высокопроизводительная пушка для обогрева производственных и складских помещений Высокий уровень КПД, близкий к 100% за счет прямого нагреваНизкое энергопотребление способствует экономичностиКачественная горелка гарантирует эффективное бесперебойное горение и долгий срок службыДвойной электрод из жаростойкой стали в керамическом изоляторе обеспечивают надежный поджиг горелки при минимальных потерях топлива и не требует очистки и заменыКамера сгорания повышенной толщины из жаропрочной сталиНадежный компрессор с фильтрами очистки воздухаДополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпусаНаличие съемной канистры придает особую мобильность, удобство заправки и контроля уровня топливаТеплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырываться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения, либо рабочей поверхности



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка дизельная
Комплектация
документация, канистра, крышка канистры, манометр, набор крепежа
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
нет
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Развернуть
Тип топлива
дизельное топливо
Объём топливного бака, л
5
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
150
Ширина, см
24
Высота, см
45
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловая пушка дизельная ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагревОписание Высокоэффективный дизельный теплогенератор прямого нагрева работающий на дизельном топливе для всех климатических условий. Оптимально подходит для сушки и прогрева на строительных площадках складских комплексов и проветриваемых помещений. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. ЗУБР - тепло всегда и везде Применение Для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки промышленных, складских, вспомогательных помещений и т. д.Преимущества Простая, надежная и высокопроизводительная пушка для обогрева производственных и складских помещений Высокий уровень КПД, близкий к 100% за счет прямого нагреваНизкое энергопотребление способствует экономичностиКачественная горелка гарантирует эффективное бесперебойное горение и долгий срок службыДвойной электрод из жаростойкой стали в керамическом изоляторе обеспечивают надежный поджиг горелки при минимальных потерях топлива и не требует очистки и заменыКамера сгорания повышенной толщины из жаропрочной сталиНадежный компрессор с фильтрами очистки воздухаДополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпусаНаличие съемной канистры придает особую мобильность, удобство заправки и контроля уровня топливаТеплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырываться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения, либо рабочей поверхности


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К6-17, 17 кВт, прямой нагрев - стоимость товара 12650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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