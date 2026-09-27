Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741660
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
57х23х23
Вес, кг.
3.9
Описание товара Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002
Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002
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Бак для воды для бензорезов Kraftool K-002
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