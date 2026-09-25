Бензорез по бетону Kraftool K970-16 H, 4800 Вт, 400 мм, диск в комплекте
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
4800
Глубина реза
145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 550 руб.
В наличии
Код товара: 741659
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64 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
4800
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
145
Габариты
870х240х470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х48х26
Вес, кг.
4.3
Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K970-16 H, 4800 Вт, 400 мм, диск в комплекте
Бензорез Kraftool сочетает в себе мощь и точность: двухтактный бензиновый двигатель выдаёт внушительные 4800 кВт, что обеспечивает лёгкую работу даже с твёрдыми материалами. Диаметр диска 400 мм позволяет быстро справляться с большими объёмами задач, а глубина реза 145 мм открывает возможности для обработки массивных конструкций. Топливный бак объёмом 1,1 литра оптимален для длительных сессий без частых дозаправок. Вес 13,4 кг делает бензорез достаточно устойчивым, чтобы справляться с серьёзными нагрузками, при этом он остаётся удобным для переноски и манёвра. Kraftool — ваш выбор для сложных задач, требующих надёжности и производительности.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
4800
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
145
Габариты
870х240х470
Страна производитель
Китай
Бензорез Kraftool сочетает в себе мощь и точность: двухтактный бензиновый двигатель выдаёт внушительные 4800 кВт, что обеспечивает лёгкую работу даже с твёрдыми материалами. Диаметр диска 400 мм позволяет быстро справляться с большими объёмами задач, а глубина реза 145 мм открывает возможности для обработки массивных конструкций. Топливный бак объёмом 1,1 литра оптимален для длительных сессий без частых дозаправок. Вес 13,4 кг делает бензорез достаточно устойчивым, чтобы справляться с серьёзными нагрузками, при этом он остаётся удобным для переноски и манёвра. Kraftool — ваш выбор для сложных задач, требующих надёжности и производительности.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Бензорез по бетону Kraftool K970-16 H, 4800 Вт, 400 мм, диск в комплекте - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 64550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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