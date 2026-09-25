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Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска купить с доставкой в Москве
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Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска

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Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 1
Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
145
  • Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 1
  • Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 570 руб. 
Начислим 826 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741656
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска
51 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х48х26
Вес, кг.
4

Описание товара Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска

Бензорез Kraftool — это мощный инструмент с двухтактным бензиновым двигателем и впечатляющей производительностью 3,7 кВт. Благодаря большому 400-миллиметровому диску он справляется с резкой даже самых прочных материалов, а глубина реза 145 мм делает его незаменимым при строительстве и демонтажных работах. Емкость топливного бака 0,95 л позволяет работать продолжительное время без частых дозаправок. При весе 10,2 кг этот бензорез остаётся достаточно мобильным, чтобы его можно было легко переносить между объектами. Kraftool — надёжное решение для тех, кто ценит мощность, эффективность и уверенность в результате.



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Отзывы о товаре Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Описание
Бензорез Kraftool — это мощный инструмент с двухтактным бензиновым двигателем и впечатляющей производительностью 3,7 кВт. Благодаря большому 400-миллиметровому диску он справляется с резкой даже самых прочных материалов, а глубина реза 145 мм делает его незаменимым при строительстве и демонтажных работах. Емкость топливного бака 0,95 л позволяет работать продолжительное время без частых дозаправок. При весе 10,2 кг этот бензорез остаётся достаточно мобильным, чтобы его можно было легко переносить между объектами. Kraftool — надёжное решение для тех, кто ценит мощность, эффективность и уверенность в результате.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рельсорез Kraftool K760-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - этот товар вы можете купить по цене 51570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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