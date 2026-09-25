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Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска купить с доставкой в Москве
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Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска

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Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 1
Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
145
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 1
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 550 руб. 
Начислим 841 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска
52 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х48х26
Вес, кг.
16.75

Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска

Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится даже с самыми твёрдыми материалами — режущий диск диаметром 400 мм и глубина реза до 145 мм позволяют уверенно работать с бетонными блоками, кирпичами и асфальтом. Компактный бак на 0,95 л даёт мобильность при переноске, а двухтактный двигатель гарантирует стабильную производительность и простоту обслуживания. Вес 10,6 кг делает этот инструмент сбалансированным — его удобно держать под контролем при продолжительных работах. Kraftool — надёжный выбор для строительства и ремонта.



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Отзывы о товаре Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
400 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
145
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бензорез Kraftool с двигателем 3,7 кВт справится даже с самыми твёрдыми материалами — режущий диск диаметром 400 мм и глубина реза до 145 мм позволяют уверенно работать с бетонными блоками, кирпичами и асфальтом. Компактный бак на 0,95 л даёт мобильность при переноске, а двухтактный двигатель гарантирует стабильную производительность и простоту обслуживания. Вес 10,6 кг делает этот инструмент сбалансированным — его удобно держать под контролем при продолжительных работах. Kraftool — надёжный выбор для строительства и ремонта.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензорез по бетону Kraftool K770-16, 3700 Вт, 400 мм, без диска - стоимость товара 52550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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