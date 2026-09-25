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Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска купить с доставкой в Москве
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Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска

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Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 1
Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Глубина реза
125
  • Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 1
  • Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 810 руб. 
Начислим 813 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
50 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
125
Габариты
630?230?440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х45х26
Вес, кг.
13.5

Описание товара Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска

Бензорез Kraftool — это настоящий помощник для серьёзных задач. Мощный двигатель в 3,7 кВт легко справляется с самыми твёрдыми материалами, а диаметр диска 350 мм обеспечивает уверенный и ровный рез. Глубина пропила 125 мм подходит для работ, где требуется значительная проникающая способность. Компактный бак на 0,95 литра делает инструмент эргономичным и не утяжеляет конструкцию, сохраняя вес всего в 13,5 кг — оптимальное сочетание надёжности и мобильности. Двухтактный бензиновый двигатель позволяет работать автономно, без привязки к электросети. Kraftool идеально подойдёт для профессионального строительства и ремонта, когда важны мощность, глубина реза и удобство в работе.



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Отзывы о товаре Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
125
Габариты
630?230?440
Страна производитель
Китай
Описание
Бензорез Kraftool — это настоящий помощник для серьёзных задач. Мощный двигатель в 3,7 кВт легко справляется с самыми твёрдыми материалами, а диаметр диска 350 мм обеспечивает уверенный и ровный рез. Глубина пропила 125 мм подходит для работ, где требуется значительная проникающая способность. Компактный бак на 0,95 литра делает инструмент эргономичным и не утяжеляет конструкцию, сохраняя вес всего в 13,5 кг — оптимальное сочетание надёжности и мобильности. Двухтактный бензиновый двигатель позволяет работать автономно, без привязки к электросети. Kraftool идеально подойдёт для профессионального строительства и ремонта, когда важны мощность, глубина реза и удобство в работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - данный товар вы можете купить по цене 50810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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