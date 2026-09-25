Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Глубина реза
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 810 руб.
В наличии
Код товара: 741653
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
125
Габариты
630?230?440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х45х26
Вес, кг.
13.5
Описание товара Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска
Бензорез Kraftool — это настоящий помощник для серьёзных задач. Мощный двигатель в 3,7 кВт легко справляется с самыми твёрдыми материалами, а диаметр диска 350 мм обеспечивает уверенный и ровный рез. Глубина пропила 125 мм подходит для работ, где требуется значительная проникающая способность. Компактный бак на 0,95 литра делает инструмент эргономичным и не утяжеляет конструкцию, сохраняя вес всего в 13,5 кг — оптимальное сочетание надёжности и мобильности. Двухтактный бензиновый двигатель позволяет работать автономно, без привязки к электросети. Kraftool идеально подойдёт для профессионального строительства и ремонта, когда важны мощность, глубина реза и удобство в работе.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3700
Объём топливного бака, л
1.1
Глубина реза
125
Габариты
630?230?440
Страна производитель
Китай
Бензорез Kraftool — это настоящий помощник для серьёзных задач. Мощный двигатель в 3,7 кВт легко справляется с самыми твёрдыми материалами, а диаметр диска 350 мм обеспечивает уверенный и ровный рез. Глубина пропила 125 мм подходит для работ, где требуется значительная проникающая способность. Компактный бак на 0,95 литра делает инструмент эргономичным и не утяжеляет конструкцию, сохраняя вес всего в 13,5 кг — оптимальное сочетание надёжности и мобильности. Двухтактный бензиновый двигатель позволяет работать автономно, без привязки к электросети. Kraftool идеально подойдёт для профессионального строительства и ремонта, когда важны мощность, глубина реза и удобство в работе.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Рельсорез Kraftool K760-14, 3700 Вт, 350 мм, без диска - данный товар вы можете купить по цене 50810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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