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Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте купить с доставкой в Москве
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Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте

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Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - фото 1
Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Глубина реза
125
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - фото 1
  • Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 650 руб. 
Начислим 907 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте
56 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х45х26
Вес, кг.
15.65

Описание товара Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте

Бензорез Kraftool создан для работы там, где важна мощность и скорость. Надёжный двухтактный двигатель с внушительной мощностью 3,7 кВт позволяет с лёгкостью справляться даже с самыми твёрдыми материалами. Диск диаметром 350 мм обеспечивает уверенную резку, а глубина пропила 125 мм открывает широкие возможности для использования в строительстве и ремонте. Компактный топливный бак объёмом 0,95 л делает инструмент достаточно лёгким — вес всего 12 кг, так что работать с ним удобно и в ограниченном пространстве, и при длительных задачах. Такой бензорез станет незаменимым помощником на стройке и в профессиональном арсенале.



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Отзывы о товаре Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бензорез
Комплектация
Бензорез
Тип двигателя
бензиновый
Тип двигателя внутреннего сгорания
двухтактный
Диаметр диска
350 мм
Мощность, кВт
3.7
Объём топливного бака, л
0.95
Глубина реза
125
Страна производитель
Китай
Описание
Бензорез Kraftool создан для работы там, где важна мощность и скорость. Надёжный двухтактный двигатель с внушительной мощностью 3,7 кВт позволяет с лёгкостью справляться даже с самыми твёрдыми материалами. Диск диаметром 350 мм обеспечивает уверенную резку, а глубина пропила 125 мм открывает широкие возможности для использования в строительстве и ремонте. Компактный топливный бак объёмом 0,95 л делает инструмент достаточно лёгким — вес всего 12 кг, так что работать с ним удобно и в ограниченном пространстве, и при длительных задачах. Такой бензорез станет незаменимым помощником на стройке и в профессиональном арсенале.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензорез по бетону Kraftool K770-14 H, 3700 Вт, 350 мм, диск в комплекте - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 56650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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