Бензиновый швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350 Х, диск 350 мм, 115 мм макс. рез
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 030 руб.
В наличии
Код товара: 741645
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
68 030 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
86х85х50
Вес, кг.
30
Описание товара Бензиновый швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350 Х, диск 350 мм, 115 мм макс. рез
Бензиновый швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350 Х, диск 350 мм, 115 мм макс. рез
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Бренд
ЗУБР
Бензиновый швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350 Х, диск 350 мм, 115 мм макс. рез
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Бензиновый швонарезчик ЗУБР ЗШБ-350 Х, диск 350 мм, 115 мм макс. рез - данный товар вы можете купить по цене 68030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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