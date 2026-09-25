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Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг купить с доставкой в Москве
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Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 790 руб. 
Начислим 749 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг
46 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
73х69х47
Вес, кг.
90

Описание товара Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг

Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг



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Отзывы о товаре Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновая виброплита ЗУБР ВПБ-15 Г, 15 кН, 80 кг - купить по цене 46790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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