Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,
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Характеристики
Описание товара Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,
Шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный станок СШО-650Л предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной ленты или втулки. В зависимости от кривизны обрабатываемой поверхности подбирается диаметр абразивной втулки. Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала – оно увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки. Ленточный узел имеет два обводных ролика разного диаметра, вокруг которых можно работать с вогнутыми поверхностями и прямой участок с металлической подложкой для плоских деталей из дерева. Движение ленты также происходит с осцилляцией, что повышает производительность и качество шлифования. Небольшие габариты и вес обеспечивают легкость размещения станка, а также рациональное
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Отзывы о товаре Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок ЗУБР СШО-650Л, 650 Вт, 51 ? 115, диаметр 13, 19, 26,