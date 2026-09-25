Тарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-550, 550 Вт, 100 ? 914 мм лента, диаметр 150 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2980
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб.
В наличии
Код товара: 741607
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13 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Станок шлифовальный, стол рабочий, упор угловой, ключ имбусовый, руководство по эксплуатации.
Мощность, Вт
550
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2980
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
560х320х340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х33
Вес, кг.
21.37
Описание товара Тарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-550, 550 Вт, 100 ? 914 мм лента, диаметр 150 мм
Cтанок шлифовальный торельчато-ленточный (комбинированный) ЗУБР СШЛ-550 предназначен для обработки деревянных заготовок с помощью гибких абразивных материалов. Удобный универсальный инструмент, который легко настраивается для различных видов шлифования благодаря системе крепления Velcro. Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения. Регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обрабатывать её в любой заданной плоскости. Угловой упор и фиксация угла наклона стола обеспечивают точность обработки. Возможность подключения пылесоса и эффективная система удаления продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности рабочего места.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Комплектация
Станок шлифовальный, стол рабочий, упор угловой, ключ имбусовый, руководство по эксплуатации.
Мощность, Вт
550
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2980
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
560х320х340 мм
Страна производитель
Китай
Cтанок шлифовальный торельчато-ленточный (комбинированный) ЗУБР СШЛ-550 предназначен для обработки деревянных заготовок с помощью гибких абразивных материалов. Удобный универсальный инструмент, который легко настраивается для различных видов шлифования благодаря системе крепления Velcro. Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения. Регулируемый наклон рабочих столов в сочетании с произвольным углом подачи заготовки позволяют обрабатывать её в любой заданной плоскости. Угловой упор и фиксация угла наклона стола обеспечивают точность обработки. Возможность подключения пылесоса и эффективная система удаления продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности рабочего места.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок ЗУБР СШЛ-550, 550 Вт, 100 ? 914 мм лента, диаметр 150 мм - по цене 13530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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