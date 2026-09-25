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Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП купить с доставкой в Москве
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Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП

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Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 1
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 2
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 3
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 4
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 5
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 6
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 7
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 8
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 9
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 10
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 11
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 12
Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
алюминий
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 1
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 2
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 3
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 4
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 5
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 6
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 7
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 8
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 9
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 10
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 11
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 12
  • Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741605
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Самовывоз в Москве
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Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
документация, крепежный комплект, прижим заготовок, рукоятка, упор
Материал рабочего стола
алюминий
Мощность, Вт
800
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
2
Материал обработки
металл, чугун, алюминий, пластик, дерево
Габариты (ШхВхГ)
630х330х300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х35х22
Вес, кг.
11.4

Описание товара Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП

Станок сверлильный ЗУБР ВСС-П800, предназначен для сверления отверстий в заготовках из различных материалов. Электронный дисплей позволяет считывать информацию о текущей скорости и глубине сверления во время эксплуатации. Быстрозажимные тиски позволяют надёжно фиксировать даже круглые заготовки, обеспечивая высокую точность выполняемых отверстий. Лазерный указатель точно указывает точку вхождения сверла в материал, обеспечивая быстрое получение точного результата. LED подсветка рабочей зоны. Двухступенчатый редуктор позволяет подобрать оптимальные режимы для обрабатываемого материала. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок сверлильный - 1 шт. Основание - 1 шт. Прижим заготовки - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Защитное стекло - 1 шт. Крепёжный набор - 1 шт. Упор - 1 шт. Рукоятка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
документация, крепежный комплект, прижим заготовок, рукоятка, упор
Материал рабочего стола
алюминий
Мощность, Вт
800
Диаметр диска
13
Частота вращения шпинделя, об/мин
2600
Количество скоростей
2
Материал обработки
металл, чугун, алюминий, пластик, дерево
Габариты (ШхВхГ)
630х330х300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок сверлильный ЗУБР ВСС-П800, предназначен для сверления отверстий в заготовках из различных материалов. Электронный дисплей позволяет считывать информацию о текущей скорости и глубине сверления во время эксплуатации. Быстрозажимные тиски позволяют надёжно фиксировать даже круглые заготовки, обеспечивая высокую точность выполняемых отверстий. Лазерный указатель точно указывает точку вхождения сверла в материал, обеспечивая быстрое получение точного результата. LED подсветка рабочей зоны. Двухступенчатый редуктор позволяет подобрать оптимальные режимы для обрабатываемого материала. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок сверлильный - 1 шт. Основание - 1 шт. Прижим заготовки - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Защитное стекло - 1 шт. Крепёжный набор - 1 шт. Упор - 1 шт. Рукоятка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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