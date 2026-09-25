Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП
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Характеристики
Описание товара Вертикально-сверлильный станок ЗУБР ВСС-П800, 800 Вт, 13 мм БЗП
Станок сверлильный ЗУБР ВСС-П800, предназначен для сверления отверстий в заготовках из различных материалов. Электронный дисплей позволяет считывать информацию о текущей скорости и глубине сверления во время эксплуатации. Быстрозажимные тиски позволяют надёжно фиксировать даже круглые заготовки, обеспечивая высокую точность выполняемых отверстий. Лазерный указатель точно указывает точку вхождения сверла в материал, обеспечивая быстрое получение точного результата. LED подсветка рабочей зоны. Двухступенчатый редуктор позволяет подобрать оптимальные режимы для обрабатываемого материала. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок сверлильный - 1 шт. Основание - 1 шт. Прижим заготовки - 1 шт. Ключ патрона - 1 шт. Защитное стекло - 1 шт. Крепёжный набор - 1 шт. Упор - 1 шт. Рукоятка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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