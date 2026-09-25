Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 080 руб.
В наличии
Код товара: 741601
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
45 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Диск в комплекте, Колеса для транспортировки
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
62
Высота, см
81
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х0.65х0.6
Вес, кг.
74
Описание товара Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм
ЭП-300-1500C - мощный и высокоточный инструмент для резки всех видов плитки с впечатляющей длиной реза - 1200мм. Профессиональная конструкция подшипникого узла подвижной головки диска гарантирует высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Диск в комплекте, Колеса для транспортировки
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
Угловой рез
Да
Развернуть
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
62
Высота, см
81
Страна производитель
Китай
ЭП-300-1500C - мощный и высокоточный инструмент для резки всех видов плитки с впечатляющей длиной реза - 1200мм. Профессиональная конструкция подшипникого узла подвижной головки диска гарантирует высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм