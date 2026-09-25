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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм купить с доставкой в Москве
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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм

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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 1
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 2
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 3
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 4
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 5
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 6
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 7
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 8
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 9
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 10
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 11
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 12
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 13
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 14
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 15
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 16
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 17
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 18
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 19
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 20
Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 1
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 2
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 3
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 4
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 5
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 6
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 7
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 8
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 9
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 10
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 11
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 12
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 13
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 14
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 15
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 16
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 17
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 18
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 19
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 20
  • Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 080 руб. 
Начислим 722 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм
45 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Диск в комплекте, Колеса для транспортировки
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
62
Высота, см
81
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.67х0.65х0.6
Вес, кг.
74

Описание товара Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм

ЭП-300-1500C - мощный и высокоточный инструмент для резки всех видов плитки с впечатляющей длиной реза - 1200мм. Профессиональная конструкция подшипникого узла подвижной головки диска гарантирует высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли.



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Отзывы о товаре Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Диск в комплекте, Колеса для транспортировки
Мощность, Вт
1500
Режущий элемент
диск
Диаметр ролика
300
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Наружный диаметр ролика, мм
300
Посадочный диаметр ролика, мм
25.4
Максимальная глубина резания
65
Угловой рез
Да
Развернуть
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
62
Высота, см
81
Страна производитель
Китай
Описание
ЭП-300-1500C - мощный и высокоточный инструмент для резки всех видов плитки с впечатляющей длиной реза - 1200мм. Профессиональная конструкция подшипникого узла подвижной головки диска гарантирует высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический плиткорез ЗУБР ЭП-300-1500C, 1500 Вт, 1200 мм, диаметр 300 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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